США перебросят войска в Европу

Президент США Джо Байден объявил о планах по переброске американских войск в Восточную Европу и страны НАТО, об этом сообщается на сайте Белого дома.

В настоящий момент в состоянии повышенной готовности к усилению «восточного фланга» североатлантического альянса находятся 8,5 тысячи военных США. Предполагается, что данный контингент в ближайшее время отправится в Европу.

Байден ранее уточнял, что этот контингент предназначен для возможного развертывания под эгидой НАТО на территории стран-членов альянса, опасающихся за свою безопасность в условиях напряженности вокруг Украины.

Киев и западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Москвы считает, что заявления о «российской агрессии» используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.