НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

США перебросят войска в Европу

Источник:
Sibnet.ru
214 3
Фото: © U.S. Department of Defense

Президент США Джо Байден объявил о планах по переброске американских войск в Восточную Европу и страны НАТО, об этом сообщается на сайте Белого дома.

В настоящий момент в состоянии повышенной готовности к усилению «восточного фланга» североатлантического альянса находятся 8,5 тысячи военных США. Предполагается, что данный контингент в ближайшее время отправится в Европу.

Байден ранее уточнял, что этот контингент предназначен для возможного развертывания под эгидой НАТО на территории стран-членов альянса, опасающихся за свою безопасность в условиях напряженности вокруг Украины.

Киев и западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Москвы считает, что заявления о «российской агрессии» используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.

Еще по теме
Россия подготовила жесткие санкции против YouTube
Путин оценил ответ Запада по гарантиям безопасности
Лавров пригрозил США разрывом отношений за новые санкции
Лукашенко допустил возможность большой войны
смотреть все
Политика #Мир #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Приют для бездомных собак задумали построить в Новосибирске
Реконструкция аэропорта начнется в Барнауле
Морозы до 42 градусов ожидаются в выходные в Забайкалье
Потепление придет в Новосибирск
Самое популярное
Девушка за полминуты устранила «нерешаемую» проблему Lada Niva Travel
Странные американские танки Yoh появились в World of Tanks
Сериал «Перевал Дятлова» повторят в январе на ТВ‑3
Турнир по Minecraft обрушил интернет европейской страны
Обсуждение (3)
Картина дня
Путин подписал закон о пожизненном заключении педофилов
Лавров пригрозил США разрывом отношений за новые санкции
Изменен расчет тарифов на воду
Пенсии россиян проиндексируют на 8,6%
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
33
Совфед выступил за поставки оружия республикам Донбасса
33
Лавров пригрозил США разрывом отношений за новые санкции
30
Телеканал CNN назвал Харьков российским городом
29
Страны НАТО пообещали России беспрецедентные санкции
29
Россия потребовала немедленно вывести из Сирии иностранные силы
Sibnet.Ru