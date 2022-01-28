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Пенсии россиян проиндексируют на 8,6%

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Пенсии россиян будут проиндексированы на 8,6% с 1 января 2022 года, соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

После индексации средний размер страховой пенсии по старости в этом году составит 18 984 рубля. При этом в феврале российские пенсионеры получат не только проиндексированные на 8,6% выплаты, но и образовавшуюся разницу с учетом прошлой индексации на 5,9%.

Проработать решение об индексации пенсий Путин поручил 12 января на совещании с членами правительства. По мнению президента, принятые ранее решения не смогли бы покрыть расходы пенсионеров в текущем году из-за роста цен.

В связи с этим глава государства предложил индексировать пенсии выше уровня инфляции. По расчетам правительства, средняя прибавка к страховой пенсии по старости составит 1,5 тысячи рублей.

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