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Лукашенко допустил возможность большой войны

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил возможность войны в случае, если против Белоруссии и России будет совершена прямая вооруженная агрессия.

«Да, она будет, но только в двух случаях: если против Белоруссии будет совершена прямая агрессия, если против нашей Белоруссии будет развязана горячая война», — цитирует ТАСС Лукашенко.

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По его словам, война также будет, «и Беларусь будет в ней участвовать, если на нашего союзника — Россию — осуществят непосредственное нападение», «Основа тому — наши союзные договоренности», — добавил он.

Лукашенко заявил, что, если против Белоруссии будет совершена агрессия, «здесь будут сотни тысяч российских войск, которые с сотнями тысяч белорусов будут отстаивать эту священную землю».

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Политика #Мир #Военная политика
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