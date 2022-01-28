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Приют для бездомных собак задумали построить в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в пятницу анонсировал планы построить новый приют для безнадзорных животных на левом берегу.

Семилетняя девочка погибла в селе Домна Забайкальского края в субботу после нападения бездомных собак. После ЧП тему начали активно обсуждать в других сибирских регионах.

По словам Локтя, в этом году в Новосибирске разработают проектно-сметную документацию на строительство нового центра для бездомных животных.

«Рассматривается предложение на левом берегу разместить площадку для строительства. Точнее можно будет говорить, когда будет разработана проектно-сметная документация», — сказал Локоть журналистам.

Локоть уточнил, что на проект потребуется около 10 миллионов рублей, стоимость самого строительства составит примерно 80 миллионов.

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Жизнь #Звери #Город
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