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Реконструкция аэропорта начнется в Барнауле

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Andrew Belonogow / CC BY-SA 3.0

Реконструкция аэропорта запланирована в Барнауле, а в 2025 году здесь реконструируют взлетно-посадочную полосу, сообщает правительство региона.

Работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы, на которые будет выделено федеральное финансирование, начнутся в 2025 году.

«Запланирован очень современный, с телетрапами, с хорошими зонами ожидания, автоматической регистрацией терминал», - рассказал генеральный директор ООО «Новапорт Холдинг», являющегося совладельцем АО «Авиапредприятие «Алтай», Сергей Рудаков.

По его словам, весной «Новапорт» приступит к реализации проекта реконструкции. Предполагается, что в ходе реконструкции аэродрома будет построена новая взлетно-посадочная полоса, это позволит не закрывать аэропорт на время проведения работ. Появятся современное светосигнальное оборудование, перроны, которые подходят к телетрапам.

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Алтайский край #Транспорт и дороги
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