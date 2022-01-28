Потепление придет в Новосибирск

Погода в Новосибирске в ближайшие дни будет слабо морозной, в начале следующей недели в регион начнет поступать теплая воздушная масса, сообщила Sibnet.ru в пятницу начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Сегодня ночью мы еще ждем небольшой снежок, завтра днем — преимущественно без осадков», — сказала собеседница.

В ночь на субботу в Новосибирске будет 17-19, в пригороде — до 24 градусов мороза. Днем ожидается 12-14 градусов ниже нуля.

Воскресенье будет преимущественно без осадков, днем мороз начнет ослабевать, немного усилится ветер. Ночью ожидается 19-21, днем температура поднимется до уровня 9-11 градусов ниже нуля.

В понедельник ночью будет 11-13 градусов холода с небольшим повышением к утру, днем — минус 5-7 градусов.

«В начале недели ожидается слабо морозная погода, с запада к нам начнет поступать более теплая воздушная масса. Будет наблюдаться погода с небольшим снегом, ветром до 11-13 метров в секунду», — добавила синоптик.