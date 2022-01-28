Депутатам Госдумы поставят оценки за работу

Качество законотворческой деятельности, публичность планов и инициативность станут параметрами KPI, по которым оценят работу депутатов Госдумы, соответствующий документ утвердил комитет Госдумы по контролю.

Первый параметр — это качество законотворческой деятельности. Вторым критерием должен стать уровень организации и планирования работы самого комитета. Третий критерий — публичность планов, хода и результатов деятельности комитета, приводят «Ведомости» документ.

Четвертый критерий — эффективность взаимодействия с правительством. Пятым критерием может быть эффективность взаимодействия со Счетной палатой. Последним критерием депутаты предложили сделать инициативность», — сообщают «Ведомости».

С предложением ввести KPI для депутатов выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что нагрузка на комитеты Госдумы распределяется неравномерно.

«Каждый комитет не только заинтересован повышать качество законотворчества, но и обязан искать решения, вместе с правительством», — заключил Володин.