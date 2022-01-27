Загадочные нити опутали центр Млечного Пути

Астрономы обнаружили в центральной части Млечного Пути порядка тысячи таинственных нитей длиной около 150 световых лет. Изображения загадочных образований были получены при помощи радиотелескопа MeerKAT Южноафриканской радиоастрономической обсерватории.

Одномерные образования часто идут парами или большими группами. Внешне они напоминают струны на музыкальном инструменте, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом The Astrophysical Journal Letters.

Чтобы получить четкое и детализированное изображение, ученые три года накапливали данные с телескопа MeerKAT и собрали их в единую мозаику, состоящую из 20 отдельных фрагментов разных участков неба возле центра Млечного Пути.

Фото: © Northwestern University

По мнению астрономов, нити могут быть связаны с прошлой активностью центральной сверхмассивной черной дыры Млечного Пути. Кроме этого, за их появлением могут стоять гигантские радиоизлучающие пузыри, недавно обнаруженные неподалеку.