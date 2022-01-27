Мальчик получил перелом позвоночника от прыжков на батуте

Следователи и прокуратура проводят проверку происшествия, когда семилетний мальчик, прыгая на батуте в Краснообске Новосибирской области, сломал позвоночник.

В середине января семилетний мальчик прыгал на батуте в спортивно-развлекательном комплексе «Армада» в Краснообске, сообщает прокуратура Новосибирской области. Он получил травму.

Через несколько дней ребенка отвезли в больницу, у него оказался сломан четвертый позвонок. Ребенка лечат дома.

Следователи СУ СК РФ по региону и прокуратура области проведут проверку, насколько оборудование в развлекательном центре отвечало требованиям безопасности.