Пожилым посоветовали чаще заниматься сексом

Врачи посоветовали пожилым россиянам чаще заниматься сексом вопреки убеждению о том, что в преклонном возрасте это уже не нужно.

По информации медиков, больше половины женщин в возрасте 45-70 лет испытывают трудности с сексуальным влечением. Но отказ женщины от секса может грозить ухудшением самочувствия, депрессией, а также трудностями в отношениях, приводит данные пресс-служба РНИМУ имени Пирогова.

По словам гинеколога Асият Хашукоевой, общество скептически относится к женской возрастной сексуальности и считает нормой сексуальную дисфункцию в 50 лет.

Желание женщины обсудить эту тему воспринимается как навязчивая прихоть. Но, утверждает врач, мнение, что женщины старшего возраста не должны и не могут получать сексуальное удовлетворение, ошибочно.

Секс в жизни мужчины

По мнению врача, процессы старения не несут в себе ничего, что блокирует половую функцию. Секс в жизни женщины должен присутствовать до самых поздних лет.

Уролог и онколог Григорий Кривобородов добавил, что и для мужской сексуальности практически не существует возрастных ограничений. По его данным, проблемы с эрекцией беспокоят 20-40% мужчин старше 60 лет и 50-70% — старше 70 лет.

Но если раньше проблему связывали с психологическими причинами, то современные исследования доказали, что эректильная дисфункция чаще всего вызвана сосудистыми нарушениями, которые поддаются врачебной коррекции.

По словам Кривобородова, основные причины эректильной дисфункции: сахарный диабет, гиперхолистеринемия, ожирение. Также проблемам в сексе способствуют сидячий образ жизни, отсутствие физических упражнений, курение. Кроме того, чем меньше заинтересована в половой жизни партнерша, тем выше вероятность дисфункции у мужчины.

Часто секс в пожилом возрасте связывают с повышенными нагрузками на сердечно-сосудистую систему. Но врач заверил, что никаких серьезных последствий для пожилого человека нет.

По данным исследований, сексуальная активность в пожилом возрасте расценивается как значимый критерий жизненной активности. Кроме того, регулярный секс способствует хорошему настроению, улучшает память и другие когнитивные функции.