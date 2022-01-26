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Телеканал CNN назвал Харьков российским городом

Источник:
Sibnet.ru
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Американский телеканал CNN обозначил украинский город Харьков как российский в сюжете о военных учениях РФ.

Сюжет был посвящен обострению ситуации вокруг Украины и российским учениям на границе с этой страной. В титре, указывающем, по мнению CNN, на место событий, было написано «Харьков, Россия».

Харьков — второй по численности населения город Украины, важный промышленный и научный центр страны. В нем живут около 1,5 миллиона человек.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял The Washington Post, что «крупномасштабная война с Россией» может начаться с оккупации Харькова. После этого его пресс-секретарю пришлось успокаивать местных жителей.

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