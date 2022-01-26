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Дочь Заворотнюк опровергла слухи о состоянии матери

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/anna_zavorotnyuk

Анна Заворотнюк опровергла слух о том, что ее мама потеряла голос, она назвала эту информацию бредом.

«Пожалуйста, опровергните слух, что ваша мама потеряла речь», — написал Анне в сториз Instagram один из пользователей. В ответ девушка заявила, что это «очередной бред журналистов».

До этого Анна призналась, что ей тяжело видеть свою больную мать в таком состоянии. «Смотря с чем сравнивать, держимся как можем. Она воин, но болезнь действительно страшная, разбивает сердце видеть ее такой», — отметила Заворотнюк.

Летом 2019 года в СМИ стали появляться публикации о возможной опухоли мозга (глиобластоме) у Анастасии Заворотнюк. Официального подтверждения этой информации ни от актрисы, ни от ее родственников не было.

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