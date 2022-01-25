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Минфин раскритиковал запрет криптовалют

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Министерство финансов выступило против запрета криптовалют, соответствующий документ направлен в правительство для обсуждения. Ведомство предлагает не запрещать цифровые деньги, а ввести их государственное регулирование.

«Регулирование как раз позволит обеспечить ту прозрачность, которая позволит обеспечить защиту граждан»,— пояснил глава департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков, комментируя предложение Центробанка запретить оборот и майнинг криптовалют.

По его словам, российские власти не могут себе позволить запрет на проведение операций и майнинг криптовалют, поскольку это будет означать отставание страны в высокотехнологичной отрасли.

«Надо дать возможность этим технологиям развиваться. В этой связи Министерство финансов активно участвует в проработке законодательных инициатив с точки зрения регулирования этого рынка», — подчеркнул Чебесков.

Банк России 20 января выпустил доклад для общественных обсуждений, в котором предложил ввести на территории России запрет на выпуск, обращение и обмен криптовалют, поскольку цифровые деньги несут значительные риски для граждан и рубля.

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