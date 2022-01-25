Минфин раскритиковал запрет криптовалют

Министерство финансов выступило против запрета криптовалют, соответствующий документ направлен в правительство для обсуждения. Ведомство предлагает не запрещать цифровые деньги, а ввести их государственное регулирование.
«Регулирование как раз позволит обеспечить ту прозрачность, которая позволит обеспечить защиту граждан»,— пояснил глава департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков, комментируя предложение Центробанка запретить оборот и майнинг криптовалют.
По его словам, российские власти не могут себе позволить запрет на проведение операций и майнинг криптовалют, поскольку это будет означать отставание страны в высокотехнологичной отрасли.
«Надо дать возможность этим технологиям развиваться. В этой связи Министерство финансов активно участвует в проработке законодательных инициатив с точки зрения регулирования этого рынка», — подчеркнул Чебесков.
Банк России 20 января выпустил доклад для общественных обсуждений, в котором предложил ввести на территории России запрет на выпуск, обращение и обмен криптовалют, поскольку цифровые деньги несут значительные риски для граждан и рубля.
Uynachalnica"Чем раньше наши оппоненты прекратят истерику, тем быстрее будет все стабилизировано»,— сказал Песков"...
UynachalnicaРаздаривая мерседесы тренерам сыновей, я, думаю, он и месяц без дани не продержится.
DrronumНу ведь еще 20 лет назад хотели независимости. Так надо ее им дать.
DrronumОпять клятый запад нам свинью подложил! да что ж они все не успокоятся то?)))