Житель Кузбасса купил Lada Xray Cross с дополнительно навязанными услугами в 120 тысяч рублей, решил судиться и выиграл сумму в два раза большую, сообщила пресс-служба Мариинского городского суда.

Мужчина приобрел в автосалоне в Новосибирске Lada Xray Cross в кредит. При этом он заплатил двум московским фирмам: 35 тысяч рублей за «дополнительной оборудование» и 85 тысяч за сертификат на круглосуточную квалифицированную юридическую поддержку, помощь на дорогах и эвакуацию.

Через три месяца автовладелец решил, что эти услуги ему были навязаны, и направил компаниями претензии с требованием вернуть деньги. Письма были проигнорированы. Тогда мужчина обратился к юристу, который составил иски в суд.

Суд частично удовлетворил исковые требования и взыскал с общества «Ваше право» около 115 тысяч рублей, а с компании «Европейская Юридическая Служба» — около 258 тысяч рублей. Это стоимость оплаченных по договорам услуг, неустойка за неисполнение требований, моральный вред и расходы на оплату юридических услуг, а также штраф за неисполнение в добровольном порядке требований потребителя.

Рекомендованная стоимость на Lada Xray Cross начинается от 922,9 тысячи рублей.