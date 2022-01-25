НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Таксиста в Новосибирске обвинили в убийстве пассажира

Источник:
Sibnet.ru
282 1
Фото: © Sibnet.ru

Новосибирец найден мертвым на остановке «Разъезд Иня». В убийстве обвинили водителя такси, сообщило во вторник СУ СКР по Новосибирской области.

По данным следствия, преступление произошло в понедельник ночью. Парень и девушка вызвали такси с улицы Одоевского на улицу Твардовского в Первомайском районе Новосибирска.

По пути между 41-летним водителем и 27-летним пассажиром началась ссора. Таксист остановил машину на «Разъезде Иня» и зарезал парня. Девушка, ставшая свидетелем преступления, ехала на заднем сиденье.

Таксисту предъявлено обвинение в убийстве, во вторник будет решаться вопрос о его аресте. Обвиняемому грозит до 15 лет колонии.

Еще по теме
Ликвидирована крупнейшая в Приангарье нарколаборатория. ВИДЕО
Издевательства над ребенком на Алтае заинтересовали Бастрыкина
Раскрыто убийство семьи в Омской области
СК составил фоторобот убийцы омской семьи
смотреть все
ЧП #Криминал
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Забайкальский депутат призвал «ставить к стенке» защитников собак
Таксиста в Новосибирске обвинили в убийстве пассажира
Составлен топ самых опасных дорог в России
Власти рассказали о благоустройстве территории «Арены Омск»
Самое популярное
Россиянка во время крещенских купаний утонула в проруби
Шутка Путина навела ужас на делегацию НАТО
Психолог увидела связь между возрастом женщины и моделью трусов
Центробанк предложил полный запрет криптовалюты
Обсуждение (1)
Картина дня
Блинкен «уличил» Путина в страхе потерять Украину
Кадыров раскрыл, сколько денег получает Чечня
Байден прилюдно обозвал журналиста «сукиным сыном»
Составлен топ самых опасных дорог в России
Мультимедиа
Крещенские купания в центре России. ФОТО
Веселые, боевые и голубые тигры в колониях Сибири. ФОТО
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Самое обсуждаемое
33
Шутка Путина навела ужас на делегацию НАТО
25
Лавров призвал Запад подумать «по‑взрослому»
24
Путин присвоил главе «Газпрома» звание Героя Труда
23
Центробанк предложил полный запрет криптовалюты
20
Байден пообещал России катастрофу
Sibnet.Ru