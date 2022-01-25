Таксиста в Новосибирске обвинили в убийстве пассажира

Новосибирец найден мертвым на остановке «Разъезд Иня». В убийстве обвинили водителя такси, сообщило во вторник СУ СКР по Новосибирской области.

По данным следствия, преступление произошло в понедельник ночью. Парень и девушка вызвали такси с улицы Одоевского на улицу Твардовского в Первомайском районе Новосибирска.

По пути между 41-летним водителем и 27-летним пассажиром началась ссора. Таксист остановил машину на «Разъезде Иня» и зарезал парня. Девушка, ставшая свидетелем преступления, ехала на заднем сиденье.

Таксисту предъявлено обвинение в убийстве, во вторник будет решаться вопрос о его аресте. Обвиняемому грозит до 15 лет колонии.