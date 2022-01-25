Ликвидирована крупнейшая в Приангарье нарколаборатория. ВИДЕО

Силовики в Иркутске ликвидировали крупнейшую в регионе нарколабораторию, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Нарколабораторию оборудовали в боксе одного из гаражных кооперативов Иркутска. В помещении обнаружили 15 стеклянных колб, средства химической защиты и емкости с N-метилэфедроном общей массой более 11 килограммов.

Одного из фигурантов, 30-летнего жителя областного центра, задержали на месте, позже удалось найти его подельника, которому тоже 30 лет.

Возбуждено уголовное дело, его фигурантов оставили под домашним арестом. Детали преступления устанавливаются.