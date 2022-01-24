Сериал «Перевал Дятлова» повторят в январе на ТВ‑3

Сериал «Перевал Дятлова», которая пошагово раскрывает тайну трагической гибели девяти туристов на Урале в 1959 году, повторят на канале ТВ-3 с 24 января, сообщает ТНТ.

Сериал вышел в 2020 году на ТНТ, он был благосклонно принят зрителями и критиками.

В восьмисерийном «Перевале Дятлова»– две сюжетные линии, разбитые по нечетным и четным сериям: первая представляет собой расследование трагедии майором КГБ Олегом Костиным, отправленным из Москвы в уральский городок Ивдель сразу после обнаружения тел, вторая – реконструкцию похода туристов во главе с Игорем Дятловым.

Тональность сериала чередуется от серии к серии, а кадры из мрачного детектива–нуара, снятого на 16-мм пленку, сменяют черно-белые сцены с улыбающимися лицами студентов, еще не знающих, какой финал их ждет.

Создатели проекта Валерий Федорович и Евгений Никишов пообещали, что финал проекта даст зрителям «смысловой и эмоциональный» ответ на загадку, которая волнует исследователей долгие годы.