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Раскрыта тайна древних металлических трубок

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Российские ученые выяснили предназначение металлических трубок возрастом более пяти тысяч лет, которые обнаружили в 1897 году на Северном Кавказе в Майкопском кургане. По мнению исследователей, они использовались на пиршествах.

Найденные в могиле знатного человека восемь тонкостенных золотых и серебряных трубок длиной более метра могут быть самыми древними из сохранившихся соломинок для питья в мире, следует из статьи специалистов, опубликованной в журнале Antiquity.

Артефакты датируются четвертым тысячелетием до нашей эры. Четыре трубки украшены фигурками быков. В настоящее время они хранятся в Эрмитаже. Их предназначение долгое время оставалось загадкой.

Анализ показал, что на кончике одной из соломинок обнаружили следы ячменя, что может указывать на контакт с пивом. Кроме этого, ученые отыскали древние печати из Ирана и Ирака, на которых изображены люди, использующие соломинку для питья.

Фото: © Antiquity

По мнению исследователей, набор из восьми трубок, обнаруженных в майкопском кургане, представляет собой набор для торжественных пиров. Скорее всего, участники такого пиршества сидели и пили с помощью драгоценных трубочек пиво из большого кувшина.

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