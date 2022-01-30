НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Французский политолог раскрыл суть конфликта России и Запада

Источник:
Atlantico
479 0
Фото: © коллаж Sibnet.ru

Курс США и Запада в отношении России приведет к «самоубийственным» результатам, считает политолог, глава французского Центра исследований в области разведки Эрик Денесе.

Говоря о корнях кризиса, Денесе заявил, что их надо искать в первую очередь в курсе коллективного Запада во главе с США. В 2014 году именно западные страны «спровоцировали и поддержали госпереворот на Украине», сказал политолог в интервью порталу Atlantico.

После этого, напомнил эксперт, киевский режим, что захватил власть в Киеве, сразу же напал на русскоязычное население Донбасса, а американцы с европейцами стали его покрывать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак СССР проиграл «холодную войну»

С тех пор Владимир Путин «не прекращает напоминать, что соседство с враждебно настроенным украинским государством, которое вооружает НАТО, является серьезной угрозой национальной безопасности, угрозой, которую Россия не намеревается игнорировать».

К счастью, «Россия до сих пор проявляет феноменальную сдержанность», что, как надеется Денесе, может сыграть положительную роль в переговорном процессе между США и РФ в Женеве.

Еще по теме
Британские министры посетят Россию для улучшения отношений
МИД обвинил западные СМИ в крайней степени маразма
Песков оценил возможность встречи Путина и Зеленского в Пекине
США «искалечат» ради Украины промышленный потенциал России
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Стоимость ЛДС в Новосибирске выросла на 30%
Двое детей погибли из‑за угарного газа на Алтае
Приют для бездомных собак задумали построить в Новосибирске
Реконструкция аэропорта начнется в Барнауле
Самое популярное
Девушка за полминуты устранила «нерешаемую» проблему Lada Niva Travel
Странные американские танки Yoh появились в World of Tanks
Турнир по Minecraft обрушил интернет европейской страны
Жители Донбасса стали россиянами
Обсуждение (0)
Картина дня
Самолет «Байкал» выполнил первый полет
Умер народный артист Леонид Куравлев
Французский политолог раскрыл суть конфликта России и Запада
Forbes рассказал об оружии, которое не оставит шансов Украине
О самом главном
Знаки ангелов: если часы показывают одинаковые цифры
Говорить правильно: какие слова и фразы выдают неуча
Магия цифр: что принесут двойки 2022 года?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Кармические отношения: как понять смысл союза
Все статьи
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
35
Лавров пригрозил США разрывом отношений за новые санкции
34
Телеканал CNN назвал Харьков российским городом
33
Совфед выступил за поставки оружия республикам Донбасса
30
Россия потребовала немедленно вывести из Сирии иностранные силы
29
Страны НАТО пообещали России беспрецедентные санкции
Sibnet.Ru