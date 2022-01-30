Французский политолог раскрыл суть конфликта России и Запада

Курс США и Запада в отношении России приведет к «самоубийственным» результатам, считает политолог, глава французского Центра исследований в области разведки Эрик Денесе.

Говоря о корнях кризиса, Денесе заявил, что их надо искать в первую очередь в курсе коллективного Запада во главе с США. В 2014 году именно западные страны «спровоцировали и поддержали госпереворот на Украине», сказал политолог в интервью порталу Atlantico.

После этого, напомнил эксперт, киевский режим, что захватил власть в Киеве, сразу же напал на русскоязычное население Донбасса, а американцы с европейцами стали его покрывать.

С тех пор Владимир Путин «не прекращает напоминать, что соседство с враждебно настроенным украинским государством, которое вооружает НАТО, является серьезной угрозой национальной безопасности, угрозой, которую Россия не намеревается игнорировать».

К счастью, «Россия до сих пор проявляет феноменальную сдержанность», что, как надеется Денесе, может сыграть положительную роль в переговорном процессе между США и РФ в Женеве.