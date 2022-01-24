Три пары вырвались в лидеры на шоу «Танцы со звездами»

Три пары после зрительского голосования возглавили турнирную таблицу шоу «Танцы со звездами» на «России 1», со следующей передачи звезды начнут выбывать из программы.

Лидерами шоу по результатам голосования зрителей стали актер Анатолий Белый и Инна Свечникова, актриса Александра Ребенок и Михаил Щепкин и актер Дмитрий Харатьян и Ульяна Максимкина.

Шансы покинуть шоу в этот раз были у Марины Зудиной и Максима Петрова, Александры Ревенко и Дениса Тагинцева, но ведущий Андрей Малахов сообщил, что по решению судей в этот раз в шоу останутся все десять пар.

Три пары участников на этой неделе превратились в телезрителей. Дмитрий Харатьян и Ульяна Максимкина, Мария Миронова и Евгений Папунаишвили вынуждены были сойти с дистанции по болезни, а Анатолий Белый не смог вылететь из Анапы в Москву из-за плохих метеоусловий.

Третий тур для некоторых участников проекта станет последним. Зрители в течение недели будут голосовать за своих фаворитов, отправляя бесплатные смс на номер 9395.