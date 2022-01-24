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Оставшийся без ролей Джонни Депп сыграет Людовика XV

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Harald Krichel / CC BY-SA 3.0

Американский актер Джонни Депп исполнит роль французского короля Людовика XV в новом фильме женщины-режиссера Майвенн, актер получил роль после скандала с избиением бывшей жены.

Депп лишился ролей во многих крупных проектах, включая франшизы «Пираты Карибского моря» и «Фантастические твари», из-за обвинений его бывший жены Эмбер Херд. После расставания актриса заявила, что Депп ее бил, а он это отрицает.

Теперь Депп получил роль французского короля — Людовика XV по прозвищу Возлюбленный. Он царствовал во Франции в течение 59 лет. Его правление считается одним из самых длительных в мировой истории.

Съемки стартуют летом 2022 года. Фильм будут снимать в разных местах Парижа, в основном в Версальском дворце, сообщает Variety. Режиссер картины Майвенн сыграет в фильме графиню Жанну дю Барри — последнюю любовницу Людовика XV.

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