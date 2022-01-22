Украинская армия получила американские боеприпасы

Первая партия боеприпасов из США в качественнее военной помощи поступила в Киев, сообщает американское посольство на Украине в Twitter.

«Первая из нескольких партий пакета безопасности, недавно принятой президентом Байденом для Украины, сегодня ночью прибыла в Киев», — говорится в сообщении.

Груз включает около 200 тысяч фунтов летального оружия, в том числе боеприпасы. Как ожидается, Вашингтон выделит Украине дополнительные 300 миллионов долларов на оборону и безопасность в 2022 году.

«Эта помощь, а также помощь в безопасности свыше 2,7 миллиарда долларов США, предоставленная Украине с 2014 года, демонстрирует твердую преданность Соединенных Штатов укреплению обороны Украины на фоне растущей российской агрессии», — отмечается в сообщении.