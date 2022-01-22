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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украинская армия получила американские боеприпасы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны Украины

Первая партия боеприпасов из США в качественнее военной помощи поступила в Киев, сообщает американское посольство на Украине в Twitter.

«Первая из нескольких партий пакета безопасности, недавно принятой президентом Байденом для Украины, сегодня ночью прибыла в Киев», — говорится в сообщении.

Груз включает около 200 тысяч фунтов летального оружия, в том числе боеприпасы. Как ожидается, Вашингтон выделит Украине дополнительные 300 миллионов долларов на оборону и безопасность в 2022 году.

«Эта помощь, а также помощь в безопасности свыше 2,7 миллиарда долларов США, предоставленная Украине с 2014 года, демонстрирует твердую преданность Соединенных Штатов укреплению обороны Украины на фоне растущей российской агрессии», — отмечается в сообщении.

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Denis CENTR

Лицемерие 1 степени. С того момента как он его возглавил, активы раза в 3 в цене упали. Обезумевшие людоеды.

Muzykant

Промышленность нужно развивать,а не потоки строить.Убери ископаемые,и конец экономике.Страна-бензоколонка.

corrector

Капитан очевидность, сколько людей погибло, чтобы вы озвучили это, а сколько еще должно погибнуть...

колобок11

Ещё одна награда потеряла ценность, как и все награды.
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