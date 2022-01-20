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Лукашенко пожаловался на Путина из‑за Тувы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российского лидера Владимира Путина за то, что тот его не берет на отдых в Туву. Об этом он заявил на встрече с главой республики Владиславом Ховалыгом в Минске.

«Я часто его упрекаю: "Ну что ты, махнул туда, а меня в очередной раз забыл забрать с собой?" — сказал Лукашенко, видео высказывания опубликовал близкий к пресс-службе президента Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко также назвал Туву «сказочным краем», потому что там «сказочная» природа. «Хотелось бы глянуть на этот сказочный край, который я видел только в кино и на картинках», — уточнил белорусский лидер.

Путин неоднократно ездил отдыхать в Туву, его сопровождал министр обороны Сергей Шойгу. По словам директора Саяно-Шушенского заповедника, который сопровождал Путина в одной из поездок, быт Путина в таких поездках очень неприхотлив.

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Политика #Мир #Россия
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