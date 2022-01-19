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Новая волна «минирований» прокатилась по Новосибирску

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сообщения о минированиях поступили в школы в разных районах Новосибирска утром в среду, написали в соцсетях родители учеников.

О «минированиях» сообщили родители учеников Новосибирского педагогического лицея имени Пушкина, школ №69, №18, №100.

Данные подтвердила антитеррористическая комиссия Новосибирской области. По информации комиссии, правоохранители выясняют, кто отправил сообщения.

Сообщения о минированиях поступают в государственные и другие учреждения Новосибирска регулярно. Неделю назад эвакуировали суды, 30 декабря — торгово-развлекательные центры.

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