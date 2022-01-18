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Хоккеисты омского «Авангарда» поедут на Олимпиаду‑2022

Источник:
Sibnet.ru
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Арсений Грицюк
Фото: © ХК «Авангард»

Игроки омского хоккейного клуба «Авангарда» вошли в состав сборной России для подготовки к Олимпиаде-2022, сообщается на сайте ФХР.

Из «Авангарда» в состав национальной сборной вошли четыре хоккеиста: защитники Семен Чистяков и Дамир Шарипзянов и нападающие Арсений Грицюк и Кирилл Семенов.

Всего на сборы вызваны 36 хоккеистов, представляющие клубы КХЛ — СКА, ЦСКА, «Ак Барс», «Металлург», «Трактор», «Салават Юлаев», «Северсталь» «Локомотив», минское «Динамо» и «Спартак». Хоккеисты НХЛ участвовать в Олимпиаде не будут.

Состав сборной России по хоккею на Олимпиаду-2022

После прохождения карантинных мероприятий национальная команда приступит к тренировочному процессу в УТЦ «Новогорск».

XXIV Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. 9 февраля в 11.40 (мск) россияне стартуют на Олимпиаде матчем против Швейцарии. В прямом эфире игры сборной покажет Первый канал и сайт ФХР.

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Омск #Хоккей #Олимпиада 2022
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