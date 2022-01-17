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Lada Niva финишировала на «Дакаре»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

Швейцарская команда Niva Red Legend Team, выступающая в ралли-марафоне «Дакар-2022» на классической «Ниве», успешно финишировала, сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.

Внедорожник Lada Niva, пилот Марио Якобер и штурман Сладан Мильич преодолели 12 этапов в категории Classic и финишировали на 115 месте. За время прохождения маршрута экипаж ни разу не столкнулся с серьезными поломками на дистанции.

«Главное в "Дакаре" — даже не выиграть и не занять подиум, а именно добраться до финиша», — прокомментировал Якобер.

Якобер нашел Lada Niva 1984 года выпуска в Новосибирске, находясь в гостях у родственников жены. Там же автомобиль был перестроен в ралли-рейдовый. Основные изменения коснулись кузова, интерьера, системы охлаждения двигателя, при этом сам двигатель, трансмиссия, подвеска и тормозная система автомобиля остались стандартными.

Совместно с брендом Lada были разработаны название Niva Red Legend и айдентика в духе 80-х годов ХХ века, когда «Нива» активно участвовала в ралли-рейдах. Путь экипаж проделал под стартовым номером «763» — это была дань месту происхождения легендарного внедорожника, Самарской области.

«Нивы» участвовали в самом первом ралли-марафоне «Дакар», проведенном в 1979 году. В 1983 году машины, доработанные французами, заняли весь пьедестал.

Тема: Русские машины
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Авто #Автоспорт #Автопром
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