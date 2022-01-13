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Анна Плетнева планирует четвертого ребенка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © dusya_star, instagram.com/dusya_star

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева призналась, что в этом году планирует забеременеть. Об этом она рассказала в интервью шоу «Алена, блин!»

«Я хочу забеременеть четвертый раз. Я поняла, что четвертый раз в жизни осознанно хочу маленького ребенка, и так как я рожала до этого троих совершенно неосознанно, то есть не планировала детей», — сказала Плетнева.

У певицы трое детей. От первого брака 18-летняя дочь Варвара, и от второго — 15-летняя Мария и 12-летний Кирилл. Плетнева в шутку назвала своих детей «какими-то взрослыми, непонятными людьми». И, поскольку они уже выросли, готова снова родить.

Анна Плетнева не афиширует свою личную жизнь и всегда старалась разграничить работу и семью. Она призналась, что дети все равно пострадали из-за ее популярности. Например, ее дочерей буллили в школе. Девочкам показывали снимки обнаженной певицы из Сети.

«Показывали фотографии, говорили: "Это твоя мама?" И начиналось — "Hot", "А ты можешь раздеться". Все из-за того, что голая мама», — рассказала Плетнева.

Анне Плетневой 44 года. Она начинала карьеру в 20 лет в группе «Лицей», но большую популярность обрела в составе группы «Винтаж», когда певице было почти 30 лет.

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