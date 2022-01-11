Табун лошадей расстреляли на Алтае

Неизвестные в Алтайском крае расстреляли табун из 53 лошадей, полиция возбудила уголовное дело, сообщил представитель пресс-службы МВД региона.

Инцидент произошел в Петропавловском районе, к полицейским обратился житель села Алексеевка с заявлением о том, что принадлежащие ему 53 лошади обнаружены мертвыми.

«Лошади были застрелены. Дано указание о создании специализированной следственно-оперативной группы. В настоящее время сотрудники полиции проводят серию оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены все необходимые экспертизы и исследования», – цитирует ведомство ТАСС.

Лошади паслись между селами Солоновка и Камышенка. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества»).

Видео с места происшествия появилось в социальных сетях. Как сообщил один из барнаульских пабликов в ВК, среди убитых животных преимущественно кобылы с жеребятами и беременные особи. По словам владельца, «лошадей снайперски расстреляли по 2 выстрела под лопатку, в сердце».