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Собчак на радость поклонникам посетила баню обнаженной

Источник:
Sibnet.ru
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Телеведущая и журналист Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой она позирует в купели обнаженной.

Подпись к снимку гласит: «31-го я в баню не хожу, зато 2-го — с удовольствием!». Обрадованные поклонники немедленно принялись подшучивать над Собчак, отметив при этом ее великолепную форму.

Некоторые заподозрили, что телеведущая хочет составить конкуренцию балерине Анастасии Волочковой, которая часто публикует похожие фотографии в соцсетях — в частности, она также купается обнаженной.

Но большинство подписчиков выразили полный восторг: «Фигура восхитительная, так держать!», «Ксения — огонь!»; «Шпагат надо!»; «Шикарная женщина!».

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