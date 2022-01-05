Собчак на радость поклонникам посетила баню обнаженной

Телеведущая и журналист Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой она позирует в купели обнаженной.

Подпись к снимку гласит: «31-го я в баню не хожу, зато 2-го — с удовольствием!». Обрадованные поклонники немедленно принялись подшучивать над Собчак, отметив при этом ее великолепную форму.

Некоторые заподозрили, что телеведущая хочет составить конкуренцию балерине Анастасии Волочковой, которая часто публикует похожие фотографии в соцсетях — в частности, она также купается обнаженной.

Но большинство подписчиков выразили полный восторг: «Фигура восхитительная, так держать!», «Ксения — огонь!»; «Шпагат надо!»; «Шикарная женщина!».