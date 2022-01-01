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Центр контроля установками заработал в гамма-обсерватории в Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Минобрнауки РФ

Центр контроля и управления установками гамма-обсерватории TAIGA на Тункинском астрофизическом полигоне Иркутского государственного университета (ИГУ) начал свою работу, сообщает пресс-служба Минобрнауки России.

Новое здание, где расположен центр управления, занимает площадь 180 квадратных метров. Здесь находится компьютерное «сердце» гамма-обсерватории — операторский зал, откуда дежурные следят за состоянием детекторов, энергопитанием и массой других важнейших параметров. 

Под одной крышей с центром контроля и управления находятся жилые помещения для дежурного персонала, которые несут научную вахту от одной до двух недель.

Гамма-кванты, которые изучаются обсерваторией TAIGA, обладают такой энергией, что встреченные ими молекулы распадаются на куски, которые с огромной скоростью летят дальше, сталкиваются с другими атомами, которые тоже разваливаются. В процессе этих столкновений образуется множество самых разных частиц, которые каскадами обрушиваются на Землю.

«Но как гамма-обсерватория может регистрировать эти каскады? Дело в том, что, двигаясь к Земле, частицы каскадов светятся, излучая так называемый черенковский свет. Гамма-телескопы регистрируют именно эти вспышки света, порождаемые каскадом после взаимодействия гамма-квантов с атмосферой», — говорится в сообщении.

Проект TAIGA относится к классу «мегасайенс». В 2013 году ИГУ выиграл мегагрант Правительства РФ в размере 90 миллионов рублей, который затем был продлен на два года. В 2017 году Минобрнауки России поддержало проект дополнительным финансированием в размере 170,7 миллион рублей, а в 2021 году — в размере 150 миллиона рублей на три года.

Из этих финансовых источников на обновление приборной базы гамма-обсерватории в этом году потратили более 50 миллионов рублей, в том числе были приобретены зеркала для четвертого и пятого атмосферных черенковских телескопов, а также ленточное хранилище и сервера для системы сбора, и обработки больших объемов данных.

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