Доктор Стрэндж займет место лидера Мстителей

Новый синопсис фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» обозначил роль мага во вселенной Marvel, он станет лидером Мстителей.

Синопсис третьего сольника про Стрэнджда опубликовал Marvel. «После жестокого противостояния в фильме "Мстители: Финал" нас покинули Железный человек и Капитан Америка. Предполагалось, что центральную роль в Мстителях теперь будет играть Доктор Стрэндж, бывший гениальный хирург и сильнейший чародей в мире», — говорится в описании фильма.

Известно, что в фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» герой будет сражаться со своей темной стороной.

Мультивселенная безумия, судя по всему, наступит из-за нарушенного заклинания в фильме «Человек-паук: Нет пути назад». Пытаясь восстановить емир, Стрэндж обращается за помощью к своему союзнику Вонгу, Верховному чародею, и Алой Ведьме, самой могущественной из Мстителей.

Премьера фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» состоится 5 мая 2022 года. Снимает картину автор «Зловещих мертвецов» и первой трилогии «Человек-паук» Сэм Рэйми, к роли Стрэнджа вернется Бенедикт Камбербэтч.