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Доктор Стрэндж займет место лидера Мстителей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Доктор Стрэндж»

Новый синопсис фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» обозначил роль мага во вселенной Marvel, он станет лидером Мстителей.

Синопсис третьего сольника про Стрэнджда опубликовал Marvel. «После жестокого противостояния в фильме "Мстители: Финал" нас покинули Железный человек и Капитан Америка. Предполагалось, что центральную роль в Мстителях теперь будет играть Доктор Стрэндж, бывший гениальный хирург и сильнейший чародей в мире», — говорится в описании фильма.

Известно, что в фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» герой будет сражаться со своей темной стороной.

Мультивселенная безумия, судя по всему, наступит из-за нарушенного заклинания в фильме «Человек-паук: Нет пути назад». Пытаясь восстановить емир, Стрэндж обращается за помощью к своему союзнику Вонгу, Верховному чародею, и Алой Ведьме, самой могущественной из Мстителей.

Премьера фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» состоится 5 мая 2022 года. Снимает картину автор «Зловещих мертвецов» и первой трилогии «Человек-паук» Сэм Рэйми, к роли Стрэнджа вернется Бенедикт Камбербэтч.

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Uynachalnica

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лачинов

То есть теперь ему стало обидно, что ЕС остается как бы не при делах? А когда американские базы и ракеты...

korvinsS

максимка ты сам то в эти сказки веришь?Им народ России нафиг не нужен это лишние рты им наши ресурсы...

Muzykant

Грета.Вот ты всё про ад.Значит ты признаёшь,что пиндостан сатанинское государство.
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