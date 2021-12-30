Календарь праздников: как работаем и отдыхаем в 2022 году

Январь 2022 года традиционно начнется с длинных выходных. Затем большинство праздников будут трехдневными, исключения — День Победы и День защитника Отечества. Подробнее — в инфографике Sibnet.ru.

Из 365 дней 2022 года рабочими будут 247, выходными — 91 и 27 праздничными. Это утвержденный правительством производственный календарь.

Новогодние праздники продлятся по 9 января. В феврале будет один выходной среди недели в честь Дня защитника Отечества.

Празднованию 8 марта отвели три дня. Аналогичная ситуация с Днем народного единства, Днем России и первыми майскими выходными. Вторые майские, посвященные Дню победы, будут четырехдневными.

31 декабря 2022 года выпадает на субботу и, естественно, будет нерабочим. Пока власти не спешат сделать этот день выходным на постоянной основе. В 2021 он был нерабочим благодаря переносу с 3 января.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб считает, что если 31 декабря станет постоянным выходным, то выходные дни, предназначенные для других праздников, придется переносить.

«Нужно быть готовыми к тому, что может какой-то весенний праздник подвинем. Например, первомайские длительные выходные. Вряд ли сейчас работодатели обрадуются, если мы введем 15-й выходной день, особенно в условиях пандемии, когда и так сложная ситуация», — цитирует депутата URA.RU.