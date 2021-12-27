Баста будет продвигать написанную при участии томского студента песню

Российские студенческие отряды готовит к релизу песню о своем движении, в записи которой принял томский студент Дамир Тлегенов. Композицию решил продвигать через цифровые площадки собственного лейбла Gazgolder рэпер Баста, сообщила пресс-служба ТПУ.

Песня посвящена движению российских студенческих отрядов. В ней смешаны стили популярной музыки и рэпа.

«Во время встречи Баста послушал нашу песню, оценил ее. Такой опыт мало кому выпадает, эмоции в тот момент меня переполняли. Особенно когда включили мою часть трека, и рэпер начал качать головой. Я понял, что ему понравилось. Это было именно то, чего я хотел», — рассказал Тлегенов

По словам студента, после прослушивания трека Баста согласился продвигать его через цифровые площадки своего лейбла Gazgolder. Дата релиза не разглашается.