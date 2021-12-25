Юлия Кошкина из Иркутска покинула «Голос» из‑за Пелагеи

Певица Юлия Кошкина из Иркутска покинула проект «Голос» на этапе полуфинала. В финал девушка не попала из-за Пелагеи — наставница дала ей меньше баллов, чем другому участнику своей команды. Зрители, наоборот, отдали больше голосов за Кошкину, но их не хватило.

В полуфинале Юлия Кошкина сольно исполнила песню «Summer Moved On» группы a-ha, а также вместе со вторым полуфиналистом команды Пелагеи Александром Волкодавом и музыкантом Трофимом спела «Ветер в голове».

«Юленька, кошечка, когда ты предложила эту песню («Summer Moved On»), я была абсолютно счастлива, потому что я ее тоже обожаю. От нее такое тепло разливается внутри. И такое же тепло у меня разливается, когда я тебя вижу, когда я с тобой разговариваю, когда я слышу твой голос», — сказала Пелагея.

По правилам проекта, наставница должна была распределить 100 баллов между подопечными. 60 баллов она отдала Волкодаву, Кошкиной досталось 40. Это и стало решающим для певицы из Иркутска, поскольку зрители отдали больше голосов именно ей. За нее проголосовали 51%, а за ее соперника — 48%.