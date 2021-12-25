НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Юлия Кошкина из Иркутска покинула «Голос» из‑за Пелагеи

Источник:
Sibnet.ru
313 0

Певица Юлия Кошкина из Иркутска покинула проект «Голос» на этапе полуфинала. В финал девушка не попала из-за Пелагеи — наставница дала ей меньше баллов, чем другому участнику своей команды. Зрители, наоборот, отдали больше голосов за Кошкину, но их не хватило.

В полуфинале Юлия Кошкина сольно исполнила песню «Summer Moved On» группы a-ha, а также вместе со вторым полуфиналистом команды Пелагеи Александром Волкодавом и музыкантом Трофимом спела «Ветер в голове».

«Юленька, кошечка, когда ты предложила эту песню («Summer Moved On»), я была абсолютно счастлива, потому что я ее тоже обожаю. От нее такое тепло разливается внутри. И такое же тепло у меня разливается, когда я тебя вижу, когда я с тобой разговариваю, когда я слышу твой голос», — сказала Пелагея.

По правилам проекта, наставница должна была распределить 100 баллов между подопечными. 60 баллов она отдала Волкодаву, Кошкиной досталось 40. Это и стало решающим для певицы из Иркутска, поскольку зрители отдали больше голосов именно ей. За нее проголосовали 51%, а за ее соперника — 48%.

Еще по теме
Определились финалисты 10‑го сезона «Голоса»
Элина Пан из Норильска прошла в финал «Голоса»
Певицы из Иркутска и Норильска выступят в полуфинале «Голоса»
Бузова выпустила новогодний клип со «Звездами в Африке»
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Элина Пан из Норильска прошла в финал «Голоса»
Юлия Кошкина из Иркутска покинула «Голос» из‑за Пелагеи
Стрельба в томском тире закончилась двойным убийством
Клятву шахтеров придумали в Кузбассе
Самое популярное
Игра Cyberpunk 2077 получила полноценное метро
Названы десять худших игр 2021 года
Путин заявил, что России больше некуда отступать
Экс-депутат Госдумы назвала вакцины от COVID фуфлом
Обсуждение (0)
Топ комментариев

Uynachalnica

А кто им позволил все это со своей перестройкой и гласностью?

Muzykant

Паразитам всегда хорошо живётся.

Иркут 69

Ну насмешили... Соловьиный помет уже прочно стал мемом. О каком доверии речь..? ☺️

Saw77

Обворовывает народ по 52 миллиона в год...во намудозвонил круглосуточный пустозвон
Sibnet.Ru