Победителя 22-й «Битвы экстрасенсов» выбрали со скандалом

Финал 22-го сезона «Битвы экстрасенсов» прошел со скандалом, участник проекта Влад Череватый, которым управляет демон Толик, чуть не сорвал награждение, сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.

Пройдя испытания «Битвы», до финала добрались четверо сильнейших: ясновидящая Линда Хевард-Миллс, любовная ведьма Ольга Якубович, чернокнижник Влад Череватый и колдун Максим Левин.

Традиционно на финал «Битвы экстрасенсов» пришли звезды прошлых сезонов. Череватый нелестно высказывался почти о каждом госте. Он усомнился в способностях Александра Шепса и Сони Егоровой, в верности гадания на картах Таро Александра Кинжинова, а во время ритуала, который проводила Марьяна Романова, и вовсе выхватил у нее из рук антикварное зеркало и ушел, выкрикивая нецензурные слова.

Что спровоцировало агрессию Влада Череватого и повлиял ли этот скандал на голосование, покажут в субботу, 25 декабря в 19.30 в финале шоу на ТНТ. Тогда же будет названо имя победителя 22-го сезона «Битвы экстрасенсов».