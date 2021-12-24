НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Победителя 22-й «Битвы экстрасенсов» выбрали со скандалом

Источник:
Sibnet.ru
562 0
Фото: © пресс-служба ТНТ

Финал 22-го сезона «Битвы экстрасенсов» прошел со скандалом, участник проекта Влад Череватый, которым управляет демон Толик, чуть не сорвал награждение, сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.

Пройдя испытания «Битвы», до финала добрались четверо сильнейших: ясновидящая Линда Хевард-Миллс, любовная ведьма Ольга Якубович, чернокнижник Влад Череватый и колдун Максим Левин.

Традиционно на финал «Битвы экстрасенсов» пришли звезды прошлых сезонов. Череватый нелестно высказывался почти о каждом госте. Он усомнился в способностях Александра Шепса и Сони Егоровой, в верности гадания на картах Таро Александра Кинжинова, а во время ритуала, который проводила Марьяна Романова, и вовсе выхватил у нее из рук антикварное зеркало и ушел, выкрикивая нецензурные слова.

Что спровоцировало агрессию Влада Череватого и повлиял ли этот скандал на голосование, покажут в субботу, 25 декабря в 19.30 в финале шоу на ТНТ. Тогда же будет названо имя победителя 22-го сезона «Битвы экстрасенсов».

Еще по теме
Первый канал решил судьбу «Поля чудес» после перезапуска
Канал «Россия» покажет перед Новым годом советские фильмы
Полуфинал «Голоса» покажут в прямом эфире Первого канала
ТНТ выпустит новый комедийный сериал в январе
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Локоть оценил уборку снега в Новосибирске
Начало недели принесет в Новосибирск похолодание
Резкие колебания погоды ожидаются в Забайкалье в выходные
Новосибирцы бросились скупать ушанки и валенки
Самое популярное
Определились финалисты шоу «Звезды в Африке»
Аналитики дали России несколько дней на разгром Украины
Игра Cyberpunk 2077 получила полноценное метро
Путин заявил, что России больше некуда отступать
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
83
МИД России пригрозил Западу «военной альтернативой»
67
Аналитики дали России несколько дней на разгром Украины
64
Путин заявил, что России больше некуда отступать
39
Богатство Америки объяснили колоссальной задолженностью
27
США задумались над запретом на поставку смартфонов в Россию
Sibnet.Ru