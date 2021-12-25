Фестиваль унтов с концертом бурятской звезды пройдет в Чите

Фестиваль унтов пройдет на площади Ленина в Чите в субботу, кроме конкурса среди изготовителей унтов и ярмарки участников ждет концерт, сообщает правительство региона.
Основной промысел, который будет представлен на фестивале — изготовление унтов. Особое развитие он получил в селе Укурик Забайкальского края, где его основы заложил Бальжин Намдаков – отец известного скульптора с международным именем Даши Намдакова.
«Забайкалье – край, богатый народными традициями и промыслами, которые испокон веков придают нашему региону неповторимый колорит и уникальность. Фестиваль унтов – яркое событие в жизни края, которое способствует привлечению внимания к нашей культуре, традиционным ремеслам и талантливым мастерам», — отметила министр культуры Забайкальского края Ирина Левкович.
В этом году хэдлайнером фестиваля станет народная артистка Республики Бурятии Бадма-Ханда Аюшеева, которая выступит для забайкальцев с концертной программой. Она стала первой и пока единственной бурятской певицей, которую пригласили выступить на одной из самых престижных концертных площадок мира — Карнеги-холл в Нью-Йорке.
Участников события ждет конкурс среди изготовителей унтов, выставка-ярмарка традиционной обуви, эксклюзивных изделий ручной работы из кожи, меха, войлока и других натуральных материалов.
Также гостям будут представлены авторские ножи Жигжита Баясхаланова, авторские куклы художественной мастерской семьи Даши Намдакова. На площадке фестиваля пройдут выступления творческих коллективов города.
UynachalnicaА кто им позволил все это со своей перестройкой и гласностью?
MuzykantПаразитам всегда хорошо живётся.
Иркут 69Ну насмешили... Соловьиный помет уже прочно стал мемом. О каком доверии речь..? ☺️
лачиновРедкостная чушь однако. Как можно доверять тем. кого фактически не знаешь, а видишь только маску, сценический...