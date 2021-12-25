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Фестиваль унтов с концертом бурятской звезды пройдет в Чите

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Забайкальского края

Фестиваль унтов пройдет на площади Ленина в Чите в субботу, кроме конкурса среди изготовителей унтов и ярмарки участников ждет концерт, сообщает правительство региона.

Основной промысел, который будет представлен на фестивале — изготовление унтов. Особое развитие он получил в селе Укурик Забайкальского края, где его основы заложил Бальжин Намдаков – отец известного скульптора с международным именем Даши Намдакова.

«Забайкалье – край, богатый народными традициями и промыслами, которые испокон веков придают нашему региону неповторимый колорит и уникальность. Фестиваль унтов – яркое событие в жизни края, которое способствует привлечению внимания к нашей культуре, традиционным ремеслам и талантливым мастерам», — отметила министр культуры Забайкальского края Ирина Левкович.

В этом году хэдлайнером фестиваля станет народная артистка Республики Бурятии Бадма-Ханда Аюшеева, которая выступит для забайкальцев с концертной программой. Она стала первой и пока единственной бурятской певицей, которую пригласили выступить на одной из самых престижных концертных площадок мира — Карнеги-холл в Нью-Йорке.

Участников события ждет конкурс среди изготовителей унтов, выставка-ярмарка традиционной обуви, эксклюзивных изделий ручной работы из кожи, меха, войлока и других натуральных материалов. 

Также гостям будут представлены авторские ножи Жигжита Баясхаланова, авторские куклы художественной мастерской семьи Даши Намдакова. На площадке фестиваля пройдут выступления творческих коллективов города.

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Забайкалье #Город
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лачинов

Редкостная чушь однако. Как можно доверять тем. кого фактически не знаешь, а видишь только маску, сценический...
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