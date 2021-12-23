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Первый завод по производству беспилотников построили в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Компания «Кронштадт»

Компания «Кронштадт» создала в подмосковной Дубне центр производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного и вертолетного типов, сообщает пресс-служба компании.

Компания заявила о завершении строительно-монтажных работ в производственном корпусе первого в России специализированного серийного завода крупноразмерных беспилотных летательных аппаратов. Это первый авиационный завод, который построен в постсоветской России.

На построенном за собственные средства «Кронштадта» предприятии три цеха — цех агрегатной сборки; цех окончательной сборки; участок изготовления деталей и оснастки из композитных материалов и малярное отделение.

В пресс-службе добавили, что на предприятии помимо крупноразмерных беспилотных летательных аппаратов будут также производить наземных пунктов управления и беспилотники вертолетного типа. В декабре начнется сборка первых комплексов.

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