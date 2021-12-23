Спикер Рады увидел «намеки» на ядерный удар по Украине

Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук увидел со стороны России «намеки» на возможное нанесение ядерного удара по Украине.

«По состоянию на 1991 год Украина имела третий по размеру ядерный потенциал в мире. Мы добровольно от него отказались и стали безъядерным государством, а сегодня Российская Федерация, которая, напомню, стала гарантом такого разоружения, намекает, что если мы продолжим свое демократическое развитие, то она может нанести по нам даже ядерный удар», — цитирует ТАСС Стефанчука.

Он не привел конкретных примеров таких «намеков», сославшись лишь на недоверие Киева Москве. По его мнению, Россия нарушила условия Будапештского меморандума в 2014 году и якобы продолжает его нарушать и сейчас, «а некоторые из стран-гарантов обсуждают лишь возможность применения санкций».

В целом, полагает Стефанчук, ни одна из данных Украине тогда гарантий не работает. «Мы остались практически беззащитными перед ядерной угрозой <...>. Есть ли гарантии в Будапештском меморандуме от ведущих ядерных государств или это является пустым тщеславием, будет зависеть от нашей совместной работы», — отметил спикер.

После распада Советского Союза Украина унаследовала третий по величине после Соединенных Штатов и России ядерный арсенал. В декабре 1994 года Украина, РФ, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум, согласно которому Киев ликвидировал ядерный арсенал, а Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали Киеву безопасность.