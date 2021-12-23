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Спикер Рады увидел «намеки» на ядерный удар по Украине

Источник:
ТАСС
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Фото: president.gov.ua / CC BY 4.0

Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук увидел со стороны России «намеки» на возможное нанесение ядерного удара по Украине.

«По состоянию на 1991 год Украина имела третий по размеру ядерный потенциал в мире. Мы добровольно от него отказались и стали безъядерным государством, а сегодня Российская Федерация, которая, напомню, стала гарантом такого разоружения, намекает, что если мы продолжим свое демократическое развитие, то она может нанести по нам даже ядерный удар», — цитирует ТАСС Стефанчука.

Он не привел конкретных примеров таких «намеков», сославшись лишь на недоверие Киева Москве. По его мнению, Россия нарушила условия Будапештского меморандума в 2014 году и якобы продолжает его нарушать и сейчас, «а некоторые из стран-гарантов обсуждают лишь возможность применения санкций».

В целом, полагает Стефанчук, ни одна из данных Украине тогда гарантий не работает. «Мы остались практически беззащитными перед ядерной угрозой <...>. Есть ли гарантии в Будапештском меморандуме от ведущих ядерных государств или это является пустым тщеславием, будет зависеть от нашей совместной работы», — отметил спикер.

После распада Советского Союза Украина унаследовала третий по величине после Соединенных Штатов и России ядерный арсенал. В декабре 1994 года Украина, РФ, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум, согласно которому Киев ликвидировал ядерный арсенал, а Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали Киеву безопасность.

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