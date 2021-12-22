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Новый ракетный полк с «Панцирь-С» появится в Хакасии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: User:UMKH77R / CC BY-SA 2.5

Новый ракетный полк, оснащенный зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С», будет сформирован в Хакасии, сообщил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин журналистам во вторник.

«В следующем году приступим к формированию нового ракетного полка, вооруженного зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С", в Республике Хакасия», — цитирует Лапина ТАСС после итоговой коллегии Министерства обороны РФ.

Кроме того, отметил командующий, 2022 году существенно увеличатся возможности войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) округа.

«В Сибири и на Урале будут созданы отдельные батальоны радиоэлектронной борьбы, укомплектованные современными вооружением, в частности мобильным комплексом РЭБ оперативно-тактического уровня "Паладин-Д», — сказал военачальник.

По его словам, войска ЦВО «в любых условиях складывающейся обстановки всегда способны гарантированно выполнить задачи, поставленные верховным главнокомандующим и руководством Министерства обороны России».

«Мы продолжим наращивать боевой потенциал войск округа и поддерживать его на уровне, обеспечивающем военную безопасность России и ее союзников», — сказал генерал.

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west_nik

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DYNAMO7294

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