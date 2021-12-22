Новый ракетный полк с «Панцирь-С» появится в Хакасии

Новый ракетный полк, оснащенный зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С», будет сформирован в Хакасии, сообщил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин журналистам во вторник.
«В следующем году приступим к формированию нового ракетного полка, вооруженного зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С", в Республике Хакасия», — цитирует Лапина ТАСС после итоговой коллегии Министерства обороны РФ.
Кроме того, отметил командующий, 2022 году существенно увеличатся возможности войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) округа.
«В Сибири и на Урале будут созданы отдельные батальоны радиоэлектронной борьбы, укомплектованные современными вооружением, в частности мобильным комплексом РЭБ оперативно-тактического уровня "Паладин-Д», — сказал военачальник.
По его словам, войска ЦВО «в любых условиях складывающейся обстановки всегда способны гарантированно выполнить задачи, поставленные верховным главнокомандующим и руководством Министерства обороны России».
«Мы продолжим наращивать боевой потенциал войск округа и поддерживать его на уровне, обеспечивающем военную безопасность России и ее союзников», — сказал генерал.
west_nikКакая химера! Сидеть за океаном и беспокоиться за Европу...А потом вместе с европейскими друзьями разрабатывать...
Denis CENTRГнобить бывших- значит гнобить свой выбор. А чего еще можно было ожидать от этой гиены, у нее вся жизнь...
correctorЧто не устраивает янки:1. Россия есть
DYNAMO7294Ушел бы он лучше в отставку сегодня и сейчас!