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Эксперт оценил опасность излучения от датчиков умного дома

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Бытует миф, что системы умного дома вредны для здоровья из-за излучения. На самом деле датчики умного дома Ростелекома, передающие данные через протокол Z-Wave, безопасны для человека, так как мощность передатчика очень мала.

Контроллер умного дома от Ростелекома с помощью протокола связи Z-Wave способен управлять двумя сотнями устройств на расстоянии до 100 метров на улице и до 40 метров в помещении. Этот протокол был специально создан для дистанционного управления бытовой электроникой.

В отличие от Wi-Fi, предназначенного для передачи больших объемов информации, этот протокол оптимизирован для трансляции простых управляющих команд с малыми задержками (включить и выключить, изменить громкость, яркость). 

Z-Wave основан на технологии ячеистой сети, в которой каждое устройство может передавать управляющие сигналы другим устройствам сети. Это позволяет достичь широкого покрытия и отсутствия мертвых зон. Такая технология также очень экономна в энергопотреблении.

«Излучают они обычные радиоволны, как сотовый телефон, например. Мощность передатчика небольшая, поэтому опасность человеку не представляют», — прокомментировал профессор кафедры вычислительных систем СибГУТИ Сергей Мамойленко.

По информации Ростелекома, все излучение от устройств протокола Z-Wave в 4 тысячи раз меньше, чем от обычного мобильного телефона. При этом смартфон также не представляет опасности.

«Опасно будет, если к голове человека примотать сотню телефонов. А так это все на уровне обычного электромагнитного фона, который присутствует всегда и везде», — заключил эксперт.

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