Эксперт оценил опасность излучения от датчиков умного дома

Бытует миф, что системы умного дома вредны для здоровья из-за излучения. На самом деле датчики умного дома Ростелекома, передающие данные через протокол
Z-Wave, безопасны для человека, так как мощность передатчика очень
мала.
Контроллер умного дома от Ростелекома с помощью протокола связи Z-Wave способен управлять двумя сотнями устройств на расстоянии до 100 метров на улице и до 40 метров в помещении. Этот протокол был специально создан для дистанционного управления бытовой электроникой.
В отличие от Wi-Fi, предназначенного для передачи больших
объемов информации, этот протокол оптимизирован для трансляции простых
управляющих команд с малыми задержками (включить и выключить, изменить
громкость, яркость).
Z-Wave основан на технологии ячеистой сети, в которой каждое
устройство может передавать управляющие сигналы другим устройствам сети. Это
позволяет достичь широкого покрытия и отсутствия мертвых зон. Такая
технология также очень экономна в энергопотреблении.
«Излучают они обычные радиоволны, как сотовый телефон, например. Мощность передатчика небольшая, поэтому опасность человеку не представляют», — прокомментировал профессор кафедры вычислительных систем СибГУТИ Сергей Мамойленко.
По информации Ростелекома, все излучение от устройств протокола
Z-Wave в 4 тысячи раз меньше, чем от обычного мобильного телефона. При этом
смартфон также не представляет опасности.
«Опасно будет, если к голове человека примотать сотню телефонов. А так это все на уровне обычного электромагнитного фона, который присутствует всегда и везде», — заключил эксперт.