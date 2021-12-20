Почему геймеру нужен специальный роутер?

Ростелеком и Huawei специально для геймеров разработали роутер RT-X, который благодаря искусственному интеллекту делает игровой процесс максимально комфортным.

Игровой роутер RT-X с помощью специальных алгоритмов распознает трафик от игровых приложений и отдает ему приоритет. При этом RT-X не создает проблем для пользователей других приложений, поскольку в отличие от игр, они менее чувствительности к задержкам.

Инновационные технологии Huawei позволяют роутеру минимизировать задержку передачи пакетов от и до игровых серверов, создавая оптимальный режим доступа.

Благодаря современным технологиям (MIMO 4 на 4 в диапазонах 2,4 и 5 гигагерц) RT-X обеспечивает качественное покрытие сигналом Wi-Fi до 300 квадратных метров и суммарную скорость передачи данных более 2 гигабит в секунду.

Игровой роутер работает только по PON (Passive Optical Network). Эта технология пассивных оптических сетей доступа — «оптика в квартиру». Она обеспечивает передачу данных до 1 и более гигабита в секунду.

С RT-X можно использовать любой тарифный план от Ростелекома. Но лучшим выбором станет интернет-тариф «Игровой»— он отлично дополнит преимущества устройства.