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Цыденов собрался идти на выборы главы Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: The Russian Presidential Press and Information Office / CC BY 4.0

Глава Бурятии Алексей Цыденов планирует участвовать в выборах на пост руководителя республики в 2022 году, сообщил журналистам в понедельник на пресс-конференции.

«Моя избирательная кампания началась еще в 2017 году. С первого дня я начал работать на результат, чтобы по окончании работы мне не было стыдно. Надеюсь, люди поддержат, решать людям. Буду работать, как и раньше работал», — сказал он, отвечая на вопрос, намерен ли выдвигать свою кандидатуру в следующем году.

Первые после пятнадцатилетнего перерыва прямые выборы главы Бурятии состоялись 10 сентября 2017 года. Победу одержал врио руководителя региона 41-летний Цыденов, получивший 87,43% избирателей.

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