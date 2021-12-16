Составлен список самых ожидаемых кинопремьер 2022 года

Кинопортал IMDb составил топ-10 фильмов 2022 года, выхода которых зрители ждут больше всего. Первую строчку заняла картина Мэтта Ривза.

Возглавил список наиболее громких будущих релизов мрачный кинокомикс «Бэтмен». На втором месте оказался пятый «Крик», а замыкает первую тройку «Тор: Любовь и гром» Тайки Вайтити.

Также в десятку вошли фильмы «Топ Ган: Мэверик», «Убийцы цветочной луны», «Мир Юрского периода: Господство», «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», «Миссия невыполнима 7», «Анчартед: На картах не значится» и «Флэш».

Рейтинг самых ожидаемых фильмов основан на количестве посещений страницы фильма. А выбор лидера вполне обоснован: будущие зрители «Бэтмена» пришли в восторг уже от тизера и трейлера нового фильма.