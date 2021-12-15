Лавров порадовался желанию США развивать диалог

Москва увидела стремление Вашингтона развивать диалог с Россией, несмотря на серьезные противоречия и различия в позициях по многим вопросам, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Необходимо состояние негативного конфронтационного противостояния перевести в диалог. И он у нас с американцами развивается. 7 декабря президент России Владимир Путин говорил с президентом США Джо Байденом более двух часов по видеосвязи. При всех серьезных противоречиях, различиях в подходах, желание такой диалог развивать у США присутствует», — цитирует ТАСС Лаврова

Он отметил, что напряженность, которая сохраняется в отношениях России и США, нельзя сравнивать с холодной войной, развивавшейся в условиях противостояния двух социально-экономических систем — капитализма и социализма, каждая из которых контролировала огромные территории.

«Сейчас ситуация другая, игроков гораздо больше. Новый канцлер Германии Олаф Шольц, выступая по случаю объявления состава правительства, сказал, что в этом мире не две державы будут все определять, а несколько крупных держав. По сути дела, это признание многосторонности», — отметил Лавров.

Лавров указал на невозможность игнорирования многополярности, заметив, что «восхождение» Китая в качестве ведущей экономики мира «уже не за горами».