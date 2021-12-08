Четверо иркутян арестованы за мошенничество при поставках медтехники

Крупное мошенничество при поставках медицинской техники зафиксировано в Иркутске, арестовали четверых местных жителей, сообщило во вторник СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, в 2020 году представители двух коммерческих организаций, специализирующихся на поставках медтехники, действуя совместно с сотрудниками медучреждений, обманом произвели закупку и поставку в рамках госпрограммы дорогостоящего медицинского оборудования по завышенной цене.

Федеральному и областному бюджетам был причинен ущерб на сумму не менее 21 миллиона рублей. Четверых фигурантов дела арестовали. За мошенничество в особо крупном размере каждому из них грозит до 10 лет лишения свободы.