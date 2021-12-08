Жуков из «Руки вверх» решил поставить рекорд селфи с фанатами

Музыкант Сергей Жуков сделал фотографию с поклонниками на полароид, чтобы установить новый рекорд Гиннесса, сообщила пресс-служба телеканала «Пятница».

Селфи с поклонниками Сергей Жуков сделал во время концерта группы «Руки Вверх» в Крокус Сити Холла.

На концерте фанатам раздали маски Евгенича — главного героя сериала, которого сыграл Жуков. В середине концерта лидер группы «Руки вверх» показал тизер комедийного проекта и попробовал установить новый рекорд Гиннесса, сделав самое масштабное фото с поклонниками на полароид. Пока что в этой категории не заявлен ни один рекорд.

Фото: © пресс-служба канала «Пятница!»

Сериал «Евгенич» — продюсерский проект Жукова, где он играет главную роль. По сюжету, легендарный музыкальный продюсер из 90-х, после 30-летнего перерыва возвращается в шоу-бизнес, чтобы написать новые хиты российским звездам: Ольге Бузовой, Лолите, Диме Билану, Дане Милохину и другим звездам. Премьера «Евгенича» — на «Пятнице!» 9 декабря.