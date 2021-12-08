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Продюсеры «Венома» объявили о съемках третьей части фильма

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Веном 2»

История «Венома» получит продолжение, разработка третей части уже началась, сообщил продюсер кинокомпании Sony Эми Паскаль.

«Сейчас мы находимся на стадии планирования», — цитирует Паскаль издание Collider.

Продюсер рассказала, что сейчас сотрудники кинокомпании активно работают над запуском фильма «Человек-паук: Нет пути домой». В связи с этим создание «Веном 3» пока находится на самом раннем этапе. Новая лента о Человеке-Пауке выйдет в прокат уже 15 декабря.

Ранее исполнитель главной роли в «Веноме» Том Харди говорил, что третья часть фильма появится только в том случае, если «Веном 2» хорошо покажет себя в прокате.


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