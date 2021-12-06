Глава ВТБ дал грустный прогноз по инфляции

Уровень инфляции в России может достичь 8%, но двузначных цифр не предвидится, считает глава Банка ВТБ Андрей Костин

«Если получим инфляцию в районе 8%, это может быть потолком. Не думаю, что мы доползем до двузначной цифры», — сказал Костин в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, вырастут как ставки по кредитам, так и ставки по депозитам. «Чудес не бывает, деньги стали дороже, но, соответственно, и ставки по депозитам будут расти. Поэтому граждане, которые хранят деньги в банках, они тоже больше получат. Прямая связь», — добавил он.

Центробанк России ожидает инфляцию на уровне 7,4–7,9%. Глава регулятора Эльвира Набиуллина считает, что рост цен будет вблизи верхней границы этого прогноза.

Набиуллина ранее отмечала, что регулятору важно вернуть инфляцию в среднесрочной перспективе к цели 4–4,5% в 2022 году.