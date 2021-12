Spotify определил самых прослушиваемых исполнителей года

Моргенштерн возглавил топ самых прослушиваемых исполнителей в России, а Bad Bunny стал лидеров категории зарубежных исполнителей.

Spotify подвел музыкальные итоги 2021 года, выбрав самых прослушиваемых артистов в России и мире, а также определив самые популярные жанры в музыке.

В топ-5 исполнителей в России в порядке убывания вошли Моргенштерн, Скриптонит, kizaru, Miyagi & Andy Panda, Big Baby Tape.

Самми прослушиваемыми артистами за рубежом стали Bad Bunny, Taylor Swift, BTS, Drake и Justin Bieber.

Самой популярной песней в мире в 2021 году стала композиция Оливии Родриго «Drivers license», на втором месте трек «Montero (Call Me By Your Name)» Lil Nas X, на третьем «Sефн (with Justin Bieber)» от The Kid Laroi.

Второй год подряд среди музыкальных жанров лидирует русскоязычный рэп, сразу за ним идет зарубежный рэп, который поднялся с пятой на вторую строчку. Закрывает тройку лидеров зарубежный поп, далее — русский поп и русский альтернативный поп.