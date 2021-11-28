Генсек НАТО заявил, что Россия не блефует

НАТО продолжит поддерживать Украину, но одновременно сохранит к диалогу с Россией, чтобы снизить напряженность у украинской границы, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, НАТО «остается бдительной» и внимательно следит за ситуацией на украинской границе. «Мы продолжим поддерживать Украину политически и практически, чтобы страна могла защитить себя от агрессии», — цитирует ТАСС генсека.

Столтенберг призвал Россию к снижению напряженности. «В то же время мы остаемся открытыми для диалога с Россией. Диалог важнее тогда, когда высока напряженность», — отметил он. Говоря о якобы скоплении российских войск у границы, генсек сказал, что не готов расценивать это «исключительно как блеф».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва фиксирует исходящую от западных стран информационную кампанию с целью представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине. Он не исключил, что такая кампания является камуфляжем для прикрытия «агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве».

В пресс-бюро Службы внешней разведки РФ отметили, что, согласно поступающим данным, Госдепартамент по дипломатическим каналам доводит до своих союзников и партнеров абсолютно ложную информацию о якобы имеющей место концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.